Резкое потепление принесло сильные пожары на юг Европы.
В огне Греция, куда уже успели приехать туристы из-за рубежа.
Горят леса на Канарских островах. Полыхает Сибирь.
А русскую Астрахань вообще покрыла песчаная буря!
Такого явления там не видели отродясь.
Что наделала стихия в мире, смотрите в видео.
Фото: Unsplash
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