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Video: Пожары в Греции и песчаные бури в России. Что наделала стихия в мире

Резкое потепление принесло сильные пожары на юг Европы: что и как сильно пылает — Непогода в мире 21 мая 2021
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Пожары в Греции и песчаные бури в России. Что наделала стихия в мире

Резкое потепление принесло сильные пожары на юг Европы.

В огне Греция, куда уже успели приехать туристы из-за рубежа.

Горят леса на Канарских островах. Полыхает Сибирь.

А русскую Астрахань вообще покрыла песчаная буря!

Такого явления там не видели отродясь.

Что наделала стихия в мире, смотрите в видео.

Фото: Unsplash

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