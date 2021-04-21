Імунітет важливий для людини будь-якої пори року.
Особливо навесні, після, зазвичай, «безвітамінної» зими, загострення сезонних захворювань та епідемії коронавірусу.
Засоби до підтримки імунітету – різні. Червона ікра, морепродукти, насіння льону, тощо – фахівці пояснюють, що зокрема ці продукти відносяться до тих що зазвичай наділені незамінними жирними кислотами, серед яких й Омега 3.
Тож будь-якої пори року імунітету не завадить здорове харчування, свіже повітря та гарний настрій.
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