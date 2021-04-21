Імунітет важливий для людини будь-якої пори року.

Особливо навесні, після, зазвичай, «безвітамінної» зими, загострення сезонних захворювань та епідемії коронавірусу.

Засоби до підтримки імунітету – різні. Червона ікра, морепродукти, насіння льону, тощо – фахівці пояснюють, що зокрема ці продукти відносяться до тих що зазвичай наділені незамінними жирними кислотами, серед яких й Омега 3.

Тож будь-якої пори року імунітету не завадить здорове харчування, свіже повітря та гарний настрій.