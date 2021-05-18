Поваленные с корнем деревья и электростолбы, сотня домов — без крыши. Мощный смерч пронесся Херсонщиной.

Больше всего досталось поселку Великая Лепетиха.

Непогода бушевала там только со полчаса. Но этого хватило, чтобы несколько сотен человек остались без крыши над головой и без электричества.

Община объявила чрезвычайное положение местного уровня.

Что там происходит, смотрите в видео.