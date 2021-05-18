Поваленные с корнем деревья и электростолбы, сотня домов — без крыши. Мощный смерч пронесся Херсонщиной.
Больше всего досталось поселку Великая Лепетиха.
Непогода бушевала там только со полчаса. Но этого хватило, чтобы несколько сотен человек остались без крыши над головой и без электричества.
Община объявила чрезвычайное положение местного уровня.
Что там происходит, смотрите в видео.
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