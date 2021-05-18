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Video: Поваленные электростолбы и дома без крыш. Последствия смерча в Херсонской области

Поваленные электростолбы и дома без крыш: Последствия смерча в Херсонской области - Мощный ураган на Херсонщине
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  • 2021
  • Поваленные электростолбы и дома без крыш. Последствия смерча в Херсонской области
Поваленные электростолбы и дома без крыш. Последствия смерча в Херсонской области

Поваленные с корнем деревья и электростолбы, сотня домов — без крыши. Мощный смерч пронесся Херсонщиной.

Больше всего досталось поселку Великая Лепетиха.

Непогода бушевала там только со полчаса. Но этого хватило, чтобы несколько сотен человек остались без крыши над головой и без электричества.

Община объявила чрезвычайное положение местного уровня.

Что там происходит, смотрите в видео.

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