Осень вступает в свои права, однако ярких цветов в природе еще хватает.

А сейчас пора заботиться о цветах следующего года, говорят в Добропарке, что под Киевом. Поэтому объявили свою вторую осеннюю ярмарку.

Назвали — День Луковицы, так как приближается время посадки тюльпанов и других растений, растущих из луковиц.