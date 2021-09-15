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Video: Посадить сейчас, чтобы цвело весной: в Добропарке отмечают День Луковицы

Праздничная ярмарка ко Дню Луковицы в Добропарке — что посмотреть на праздничной ярмарке
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  • Посадить сейчас, чтобы цвело весной: в Добропарке отмечают День Луковицы
Посадить сейчас, чтобы цвело весной: в Добропарке отмечают День Луковицы

Осень вступает в свои права, однако ярких цветов в природе еще хватает.

А сейчас пора заботиться о цветах следующего года, говорят в Добропарке, что под Киевом. Поэтому объявили свою вторую осеннюю ярмарку.

Назвали — День Луковицы, так как приближается время посадки тюльпанов и других растений, растущих из луковиц.

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