Осень вступает в свои права, однако ярких цветов в природе еще хватает.
А сейчас пора заботиться о цветах следующего года, говорят в Добропарке, что под Киевом. Поэтому объявили свою вторую осеннюю ярмарку.
Назвали — День Луковицы, так как приближается время посадки тюльпанов и других растений, растущих из луковиц.
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