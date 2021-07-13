В Киеве в домашнем бассейне едва не утонула двухлетняя девочка.
Только благодаря тому, что мама быстро вызвала спасателей, а те оказали неотложную помощь — девочку спасают медики.
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Так бывает не всегда. За последние две недели в открытых водоемах утонули 145 человек, а 20 из них — дети.
Что делать, когда на ваших глазах может произойти трагедия, расскажет Дмитрий Литвиненко.
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