Профессионалы своего дела и качественное оборудование — главные факторы предоставления действительно скорой помощи и дальнейшего выздоровления пациента.

Также имеет значение наличие операционного блока с современной хирургически-диагностической базой.

Именно со стремлением спасать жизни сеть центров ADONIS на днях запустила собственную службу скорой помощи.

Здесь рассказывают, что уровень оборудования скорых позволяет спасать пациентов не только из Киева и области, но и других регионов страны.