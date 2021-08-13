Профессионалы своего дела и качественное оборудование — главные факторы предоставления действительно скорой помощи и дальнейшего выздоровления пациента.
Также имеет значение наличие операционного блока с современной хирургически-диагностической базой.
Именно со стремлением спасать жизни сеть центров ADONIS на днях запустила собственную службу скорой помощи.
Здесь рассказывают, что уровень оборудования скорых позволяет спасать пациентов не только из Киева и области, но и других регионов страны.
Смотрите также
Випуск від 11.08.2021 (17:30) |12.08.2021| 2021
Антиоксиданты полезны? Вся правда о целебных свойствах и влиянии на организм...
Випуск від 10.08.2021 (17:30) |11.08.2021| 2021
Рецепт вкусных сырников: полезные советы известного кондитера...
Випуск від 06.08.2021 (17:30) |08.08.2021| 2021
Яркие или опасные? Как выбрать качественный торт и рецепт...
Випуск від 05.08.2021 (17:30) |07.08.2021| 2021
Сладкая августовская кукуруза: как отличить кормовую от сахарной и рецепт приготовления...
Випуск від 06.08.2021 (17:30) |06.08.2021| 2021
Цена на автогаз бьет все рекорды: сколько будет стоить топливо в Украине...