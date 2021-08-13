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Video: Спасение на первом месте: какие новшества ввела медицинская клиника ADONIS

Скорая помощь от ADONIS: какие услуги доступны в клинике
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Спасение на первом месте: какие новшества ввела медицинская клиника ADONIS
Спасение на первом месте: какие новшества ввела медицинская клиника ADONIS

Профессионалы своего дела и качественное оборудование — главные факторы предоставления действительно скорой помощи и дальнейшего выздоровления пациента.

Также имеет значение наличие операционного блока с современной хирургически-диагностической базой.

Именно со стремлением спасать жизни сеть центров ADONIS на днях запустила собственную службу скорой помощи.

Здесь рассказывают, что уровень оборудования скорых позволяет спасать пациентов не только из Киева и области, но и других регионов страны.

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