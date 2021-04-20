Стоит ли пить витамин D для профилактики?
Этому препарату приписывают чудодейственные свойства: улучшение памяти, состояния кожи и защиту от коронавируса.
За последний год спрос на него взлетел в периоды пиковой заболеваемости вдвое, если сравнивать с докоронавирусными временами.
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Витамин D действительно обоснованно назначают тем, кто перенес коронавирус, но покупают его и на всякий случай.
К чему это может привести, выясняла Полина Спасенко.
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