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Video: Улучшает память, кожу и защищает от COVID-19? Полезные свойства витамина D

Полезные свойства витамина D - советы, как сделать витамин D в домашних условиях - витамин D: полезные свойства
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Улучшает память, кожу и защищает от COVID-19? Полезные свойства витамина D

Стоит ли пить витамин D для профилактики?

Этому препарату приписывают чудодейственные свойства: улучшение памяти, состояния кожи и защиту от коронавируса.

За последний год спрос на него взлетел в периоды пиковой заболеваемости вдвое, если сравнивать с докоронавирусными временами.

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Витамин D действительно обоснованно назначают тем, кто перенес коронавирус, но покупают его и на всякий случай.

К чему это может привести, выясняла Полина Спасенко.

 

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