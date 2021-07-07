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Video: Показ коллекции Size Plus от украинских дизайнеров Шоу-рума КОЛО

Новая коллекция Size Plus от КОЛО: какую коллекцию презентовали в КОЛО
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Показ коллекции Size Plus от украинских дизайнеров Шоу-рума КОЛО
Показ коллекции Size Plus от украинских дизайнеров Шоу-рума КОЛО

Тенденция на боди-позитив все больше влияет не только на мировую моду, но и на работу украинских дизайнеров.

В эти выходные в модном пространстве украинских производителей КОЛО состоялся показ коллекции Size Plus.

Как рассказал основатель проекта, показы в КОЛО проводят не впервые.

Но этим летом решили привлечь внимание на разнообразие женских форм.

Мероприятие вызвало большой интерес присутствующих, а организаторы планируют и в дальнейшем дарить своим посетителям хорошее настроение и положительные эмоции, ведь имеют в своем арсенале еще ряд работ украинских дизайнеров.

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