Тенденция на боди-позитив все больше влияет не только на мировую моду, но и на работу украинских дизайнеров.

В эти выходные в модном пространстве украинских производителей КОЛО состоялся показ коллекции Size Plus.

Как рассказал основатель проекта, показы в КОЛО проводят не впервые.

Но этим летом решили привлечь внимание на разнообразие женских форм.

Мероприятие вызвало большой интерес присутствующих, а организаторы планируют и в дальнейшем дарить своим посетителям хорошее настроение и положительные эмоции, ведь имеют в своем арсенале еще ряд работ украинских дизайнеров.