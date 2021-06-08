Схемы, с помощью которых мошенники пытаются завладеть чужим имуществом, удивляют разнообразием.

Среди них и завладение номером телефона, ведь его используют для банковских операций.

Представители компании Київстар рассказывают, что почти 90% клиентов пользуются связью обезличенно и открывает возможности для мошенников завладеть номером.

Поэтому среди прочего, сейчас важно персонализировать свой номер телефона.

Таким образом будет понятно, кому именно принадлежит этот номер телефона и любые операции с ним может делать только владелец.