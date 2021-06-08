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Video: Персонализация номера телефона: почему это важно

Персонализация номера телефона: почему нужно персонализировать свой номер телефона
Персонализация номера телефона: почему это важно

Схемы, с помощью которых мошенники пытаются завладеть чужим имуществом, удивляют разнообразием.

Среди них и завладение номером телефона, ведь его используют для банковских операций.

Представители компании Київстар рассказывают, что почти 90% клиентов пользуются связью обезличенно и открывает возможности для мошенников завладеть номером.

Поэтому среди прочего, сейчас важно персонализировать свой номер телефона.

Таким образом будет понятно, кому именно принадлежит этот номер телефона и любые операции с ним может делать только владелец.

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