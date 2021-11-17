Первый снег выпадет уже на этой неделе в западных областях и в Киевской области.
Но вероятнее всего он будет мокрым, ведь синоптики прогнозируют плюсовую температуру.
На следующей неделе по всей стране ощутимо похолодает.
Какой будет зима и стоит ли рассчитывать на снежный Новый год — Владислав Соловьев.
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