Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: ПЕРВЫЙ СНЕГ УЖЕ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ! Прогноз погоды на ЗИМУ 2021-2022

Зима 2021-2022 — прогноз погоды на зиму — погода на Новый год.
ПЕРВЫЙ СНЕГ УЖЕ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ! Прогноз погоды на ЗИМУ 2021-2022

Первый снег выпадет уже на этой неделе в западных областях и в Киевской области.

Но вероятнее всего он будет мокрым, ведь синоптики прогнозируют плюсовую температуру.

На следующей неделе по всей стране ощутимо похолодает.

Какой будет зима и стоит ли рассчитывать на снежный Новый год — Владислав Соловьев.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 15.11.2021 (22:00) |16.11.2021| 2021
Вся правда о ПОДОРОЖАНИИ молочных продуктов в Украине...
Випуск від 12.11.2021 (17:30) |14.11.2021| 2021
Что делать, если ваша газовая платежка выросла в ЧЕТЫРЕ РАЗА...
12.11.2021| 2021
Беременность и врачи-волшебники: как медцентр Мать и дитя помогает молодым родителям в Укр...
Випуск від 10.11.2021 (22:00) |11.11.2021| 2021
В Украине заработала кардиохирургия для детей: как будут лечить самых маленьких пациентов...
10.11.2021| 2021
Все ПО-НОВОМУ: как Никольская Слободка в Киеве изменится в будущем...
Випуск від 08.11.2021 (17:30) |09.11.2021| 2021
Сезон калины 2021: как приготовить вкусное калиновое варенье...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить