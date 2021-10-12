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Video: Препятствия, которые наделяют силой: заключительный этап Race Nation 2021

Гонка Race Nation 2021 — как прошел заключительный этап гонки Race Nation 2021 в Киеве
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Препятствия, которые наделяют силой: заключительный этап Race Nation 2021

Почти две тысячи участников из разных городов Украины и из заграницы приехали в эти выходные на заключительную гонку Race Nation.

Все для того, чтобы преодолеть более тридцати препятствий, расположенных на трех дистанциях различной сложности.

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