Почти две тысячи участников из разных городов Украины и из заграницы приехали в эти выходные на заключительную гонку Race Nation.
Все для того, чтобы преодолеть более тридцати препятствий, расположенных на трех дистанциях различной сложности.
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