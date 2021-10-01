Масштабная презентация работ современных художников, работающих на территории бывшего Одесского судоремонтного завода состоялась на днях на территории Центра современного искусства М17.
Цель мероприятия — привлечь внимание к украинским художникам современности и показать трансформацию советского предприятия.
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