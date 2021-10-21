Овощи подорожали и это только начало.

Теперь это не просто сезонное явление, как было раньше. Дело в том, что помидоры и огурцы на прилавках теперь тепличные.

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На их стоимость напрямую влияют цены на энергоносители, которые сейчас находятся на исторических максимумах.

Каких цен ожидать, узнавала Алина Матвийчук.