Овощи подорожали и это только начало.
Теперь это не просто сезонное явление, как было раньше. Дело в том, что помидоры и огурцы на прилавках теперь тепличные.
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На их стоимость напрямую влияют цены на энергоносители, которые сейчас находятся на исторических максимумах.
Каких цен ожидать, узнавала Алина Матвийчук.
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