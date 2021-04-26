В Лос-Анджелесе раздали Оскаров. Лучший фильм — «Земля кочевников».

Художники мира кино отметили работу коллег, а главное — наконец собрались вместе.

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Из-за пандемии и карантина на церемонию смогли приехать не все, а организаторы значительно изменили процедуру.

Как прошла церемония награждения премии Оскар 2021, смотрите.