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Video: Оскар 2021: победители и самые яркие моменты церемонии

Церемония награждения премии Оскар 2021: все победители Оскара 2021 и интересные моменты премии
Оскар 2021: победители и самые яркие моменты церемонии

В Лос-Анджелесе раздали Оскаров. Лучший фильм — «Земля кочевников».

Художники мира кино отметили работу коллег, а главное — наконец собрались вместе.

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Из-за пандемии и карантина на церемонию смогли приехать не все, а организаторы значительно изменили процедуру.

Как прошла церемония награждения премии Оскар 2021, смотрите.

 

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