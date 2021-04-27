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Video: Оригинальные или традиционные? Идеи для пасхальных яиц от Ирины Федишин и Ольги Матвей

Идеи пасхальных яиц для Пасхи - лучшие идеи для окраски яиц с фото и видео - как покрасить яйца на Пасху 2021: советы и идеи
Оригинальные или традиционные? Идеи для пасхальных яиц от Ирины Федишин и Ольги Матвей

Как будете красить яйца на Пасху?

В луковой шелухе или выберете магазинный порошок?

Читайте: ПРОСТОЙ и ДЕШЕВЫЙ рецепт домашней колбасы на Пасху 2021

Накануне святая Полина Спасенко решила узнать, как еще можно сделать яйца.

Простой и оригинальный рецепт от известной кулинарки Ольги Матвей, а более традиционный и сложнее от певицы Ирины Федишин.

 

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