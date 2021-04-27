Как будете красить яйца на Пасху?
В луковой шелухе или выберете магазинный порошок?
Читайте: ПРОСТОЙ и ДЕШЕВЫЙ рецепт домашней колбасы на Пасху 2021
Накануне святая Полина Спасенко решила узнать, как еще можно сделать яйца.
Простой и оригинальный рецепт от известной кулинарки Ольги Матвей, а более традиционный и сложнее от певицы Ирины Федишин.
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