Когда глаза ослепляет красота!
Как женская, так и ювелирного мастерства.
В Киеве представили изящную корону, которую наденет на голову победительница конкурса Мисс Украина.
Ему 30 лет, как и независимости Украины, а корона меняется впервые за многие годы.
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