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Video: Обновленная корона на Мисс Украина: как выглядит главный приз

Обновленная корона на Мисс Украина: как выглядит обновленный главный приз
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Обновленная корона на Мисс Украина: как выглядит главный приз

Когда глаза ослепляет красота!

Как женская, так и ювелирного мастерства.

В Киеве представили изящную корону, которую наденет на голову победительница конкурса Мисс Украина.

Ему 30 лет, как и независимости Украины, а корона меняется впервые за многие годы.

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