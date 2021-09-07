Когда глаза ослепляет красота!

Как женская, так и ювелирного мастерства.

В Киеве представили изящную корону, которую наденет на голову победительница конкурса Мисс Украина.

Ему 30 лет, как и независимости Украины, а корона меняется впервые за многие годы.