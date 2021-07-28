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Video: Олимпиада Финансовый гений — 2021: какие планы у победителя в категории START

Олимпиада Финансовый гений от ПриватБанк — кто победил в категории START
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Олимпиада Финансовый гений — 2021: какие планы у победителя в категории START

Открыть в себе талант финансового гения дети и юношество могут уже сейчас, не дожидаясь зрелости.

Так проявляли свою финансовую грамотность и креативность, в том числе участники Олимпиады Финансовый гений — 2021 от ПриватБанк.

Уже известны и победители в различных возрастных группах.

Организаторы олимпиады поражены активностью, высоким уровнем интеллекта и креативностью украинских детей и юношества.

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