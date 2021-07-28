Открыть в себе талант финансового гения дети и юношество могут уже сейчас, не дожидаясь зрелости.
Так проявляли свою финансовую грамотность и креативность, в том числе участники Олимпиады Финансовый гений — 2021 от ПриватБанк.
Уже известны и победители в различных возрастных группах.
Организаторы олимпиады поражены активностью, высоким уровнем интеллекта и креативностью украинских детей и юношества.
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