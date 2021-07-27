Финансовая грамотность — одна из необходимых составляющих успешного плавания в море современности.

И чем раньше человек овладеет этим ракурсом — тем лучше. Некоторые начинают уже с детства.

Олимпиада Финансовый гений — 2021 от ПриватБанк определила победителей.

Возможно именно из детей стоит выращивать финансовых гениев.

Этому пытается способствовать и Бизнес-Школа ЮниорБанка. Она действует в режиме онлайн и совершенно бесплатна.