Финансовая грамотность — одна из необходимых составляющих успешного плавания в море современности.
И чем раньше человек овладеет этим ракурсом — тем лучше. Некоторые начинают уже с детства.
Олимпиада Финансовый гений — 2021 от ПриватБанк определила победителей.
Возможно именно из детей стоит выращивать финансовых гениев.
Этому пытается способствовать и Бизнес-Школа ЮниорБанка. Она действует в режиме онлайн и совершенно бесплатна.
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