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Video: Олимпиада Финансовый гений — 2021: кто победил в возрастной группе KIDS

Олімпіада Фінансовий геній 2021 — хто переміг у віковій групі KIDS
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Олимпиада Финансовый гений — 2021: кто победил в возрастной группе KIDS

Финансовая грамотность — одна из необходимых составляющих успешного плавания в море современности.

И чем раньше человек овладеет этим ракурсом — тем лучше. Некоторые начинают уже с детства.

Олимпиада Финансовый гений — 2021 от ПриватБанк определила победителей.

Возможно именно из детей стоит выращивать финансовых гениев.

Этому пытается способствовать и Бизнес-Школа ЮниорБанка. Она действует в режиме онлайн и совершенно бесплатна.

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