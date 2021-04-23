Видели цены на ранние овощи?
Помидоры стоят как свинина.
По сравнению с прошлым годом, подорожали почти все молодые овощи.
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Огурцы люди на базарах покупают поштучно, потому что на килограммы денег не станет.
Откуда взялись такие цены и когда они пойдут на убыль, узнал Борис Бондарчук.
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