Видели цены на ранние овощи?

Помидоры стоят как свинина.

По сравнению с прошлым годом, подорожали почти все молодые овощи.

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Огурцы люди на базарах покупают поштучно, потому что на килограммы денег не станет.

Откуда взялись такие цены и когда они пойдут на убыль, узнал Борис Бондарчук.