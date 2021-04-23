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Video: Огурцы по цене деликатеса! Почему так подорожали и когда подешевеют

Цена на огурцы в Украине 2021 - почему растет цена огурцов в Украине в 2021, смотрите в сюжете Вікна-новини
Огурцы по цене деликатеса! Почему так подорожали и когда подешевеют

Видели цены на ранние овощи?

Помидоры стоят как свинина.

По сравнению с прошлым годом, подорожали почти все молодые овощи.

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Огурцы люди на базарах покупают поштучно, потому что на килограммы денег не станет.

Откуда взялись такие цены и когда они пойдут на убыль, узнал Борис Бондарчук.

 

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