В октябре начинается кампания по масштабной посадке леса в Украине в рамках программы Зелена країна.
Инициатива предусматривает сохранение и восстановление лесов. Это высадка на территории Украины ОДНОГО миллиарда деревьев в ближайшие три года.
За 10 лет ожидается прирост площади лесов на около одного миллиона гектаров. О реализации программы шла речь на пресс-конференции
Сейчас уже открыт лесо-семенной центр во Львове, впоследствии откроют еще восемь по Украине.
Примерно две трети средств на реализацию программы есть и остальные найдут, заверили спикеры.
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