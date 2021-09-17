В октябре начинается кампания по масштабной посадке леса в Украине в рамках программы Зелена країна.

Инициатива предусматривает сохранение и восстановление лесов. Это высадка на территории Украины ОДНОГО миллиарда деревьев в ближайшие три года.

За 10 лет ожидается прирост площади лесов на около одного миллиона гектаров. О реализации программы шла речь на пресс-конференции

Сейчас уже открыт лесо-семенной центр во Львове, впоследствии откроют еще восемь по Украине.

Примерно две трети средств на реализацию программы есть и остальные найдут, заверили спикеры.