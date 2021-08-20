Жить на природе, но не в палатке.

В Украине начинает развиваться так называемый глэмпинг.

В Добропарке вблизи столицы, рассказывают, что это развлекательное движение в мире началось не так давно.

В переводе с английского — «гламурный отдых». Это означает, что в легком домике есть настоящие кровати и другие необходимые для комфортного отдыха вещи.

Украинцы охотно приобщаются.