Жить на природе, но не в палатке.
В Украине начинает развиваться так называемый глэмпинг.
В Добропарке вблизи столицы, рассказывают, что это развлекательное движение в мире началось не так давно.
В переводе с английского — «гламурный отдых». Это означает, что в легком домике есть настоящие кровати и другие необходимые для комфортного отдыха вещи.
Украинцы охотно приобщаются.
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