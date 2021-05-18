На Ближнем Востоке — новые обстрелы.
По Израилю уже стреляют не только из сектора Газы, но и из Ливана.
Большинство ракет к израильской территории даже не долетает. Зато группировка «Хамас» несет большие потери.
Об эскалации конфликта — смотрите в сюжете.
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