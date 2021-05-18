На Ближнем Востоке — новые обстрелы.

По Израилю уже стреляют не только из сектора Газы, но и из Ливана.

Большинство ракет к израильской территории даже не долетает. Зато группировка «Хамас» несет большие потери.

Об эскалации конфликта — смотрите в сюжете.