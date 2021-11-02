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Video: Не вредна для организма? Вся правда о пищевой соли

Вся правда о пищевой соли — чем полезна или вредна пищевая соль.
Не вредна для организма? Вся правда о пищевой соли

Как вы считаете, соль – это полезный или вредный продукт?

Канадский ученый Эндрю Менте провел исследования в 39 странах мира, и он сделал вывод, шокировавший мир.

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Вред соли не доказан.

Что об этом думают украинские врачи, выясняла Анастасия Галкина.

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