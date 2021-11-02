Как вы считаете, соль – это полезный или вредный продукт?

Канадский ученый Эндрю Менте провел исследования в 39 странах мира, и он сделал вывод, шокировавший мир.

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Вред соли не доказан.

Что об этом думают украинские врачи, выясняла Анастасия Галкина.