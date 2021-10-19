Вместо горячего душа — ведро с водой и черпак.

Так уже четыре месяца живут жители дома в Киеве.

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Горячее водоснабжение в доме выключили, потому что трубам требуется капитальный ремонт, но платежки за горячую воду поступают до сих пор.

Что делать людям, узнавала Анастасия Ечкалова.