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Video: Национальная премия Лучшая украинка в профессии

В Киеве наградили победительниц премии Лучшая украинка в професии — Меценат Людмила Русалина стала лицом Национальной премии Лучшая украинка в профессии
Национальная премия Лучшая украинка в профессии

Успешные бизнес-леди и благодетельницы, яркие специалисты своего дела и просто мамы – в этот вечер все они звезды!

В столице наградили женщин, которые победили в специальной премии.

Жюри оценивало профессиональный уровень и социальные проекты участниц.

А лицом премии стала меценат Людмила Русалина.

Все подробности – в видео.

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