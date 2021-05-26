Успешные бизнес-леди и благодетельницы, яркие специалисты своего дела и просто мамы – в этот вечер все они звезды!
В столице наградили женщин, которые победили в специальной премии.
Жюри оценивало профессиональный уровень и социальные проекты участниц.
А лицом премии стала меценат Людмила Русалина.
Все подробности – в видео.
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