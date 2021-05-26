Успешные бизнес-леди и благодетельницы, яркие специалисты своего дела и просто мамы – в этот вечер все они звезды!

В столице наградили женщин, которые победили в специальной премии.

Жюри оценивало профессиональный уровень и социальные проекты участниц.

А лицом премии стала меценат Людмила Русалина.

Все подробности – в видео.