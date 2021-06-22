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Video: Народный любимец — кабачок: изысканные и вкусные рецепты

Как приготовить кабачок - рецепт кабачковых оладий - кабачковые оладьи рецепт
Народный любимец — кабачок: изысканные и вкусные рецепты

Диетический овощ — кабачок.

Его уже продают массово, поэтому цена становится адекватной.

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А это значит, что можно готовить кабачковую икру и любимые оладьи.

Простой рецепт овощных оладьев с изысканной ресторанной подачей узнал наш Борис Бондарчук.

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