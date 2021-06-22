Диетический овощ — кабачок.
Его уже продают массово, поэтому цена становится адекватной.
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А это значит, что можно готовить кабачковую икру и любимые оладьи.
Простой рецепт овощных оладьев с изысканной ресторанной подачей узнал наш Борис Бондарчук.
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