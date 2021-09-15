В эти выходные в Киеве состоялась торжественная церемония награждения в области красоты и здоровья Stella International Beauty Awards.

Цель — отметить лучших специалистов Украины: трихологов, стоматологов, дерматокосметологов, пластических хирургов, гинекологов.

Среди 11 номинаций международной премии Stella International Beauty Awards этого года была и особая социальная номинация — Благородное сердце.

Победителем в которой стал врач-волонтер Артем Похил.

Поэтому субботний вечер сиял вечерними платьями и сдержанными смокингами, изысканными украшениями и праздничными улыбками.