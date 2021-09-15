В эти выходные в Киеве состоялась торжественная церемония награждения в области красоты и здоровья Stella International Beauty Awards.
Цель — отметить лучших специалистов Украины: трихологов, стоматологов, дерматокосметологов, пластических хирургов, гинекологов.
Среди 11 номинаций международной премии Stella International Beauty Awards этого года была и особая социальная номинация — Благородное сердце.
Победителем в которой стал врач-волонтер Артем Похил.
Поэтому субботний вечер сиял вечерними платьями и сдержанными смокингами, изысканными украшениями и праздничными улыбками.
Смотрите также
Випуск від 13.09.2021 (17:30) |14.09.2021| 2021
Сезон сбора грибов 2021: как уберечься от отравления и что надо знать...
Випуск від 10.09.2021 (17:30) |12.09.2021| 2021
Цена на гречку 2021: как выбрать качественную крупу и почему она дорожает...
10.09.2021| 2021
Спортивная драма «Пульс» на SWEET.TV. Украинское кино о спортивных подъемах и па...