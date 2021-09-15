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Video: Награждение за создание красоты: Stella International Beauty Awards

Премия Stella International Beauty Awards - кого наградили премией в мире красоты
Награждение за создание красоты: Stella International Beauty Awards

В эти выходные в Киеве состоялась торжественная церемония награждения в области красоты и здоровья Stella International Beauty Awards.

Цель — отметить лучших специалистов Украины: трихологов, стоматологов, дерматокосметологов, пластических хирургов, гинекологов.

Среди 11 номинаций международной премии Stella International Beauty Awards этого года была и особая социальная номинация — Благородное сердце.

Победителем в которой стал врач-волонтер Артем Похил.

Поэтому субботний вечер сиял вечерними платьями и сдержанными смокингами, изысканными украшениями и праздничными улыбками.

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