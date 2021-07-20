Одиннадцать чемоданов и море харизмы и уверенности.
Дизайнер Виктория Файнблат отправилась в Америку, представлять Украину на конкурсе Mrs International.
Она уверена, что это задача с вызовом.
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