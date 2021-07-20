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Video: Море харизмы и уверенности! Кто представляет Украину на Mrs International

Конкурсантка от Украины на Mrs International: кто будет представлять Украину на Mrs International
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Море харизмы и уверенности! Кто представляет Украину на Mrs International
Море харизмы и уверенности! Кто представляет Украину на Mrs International

Одиннадцать чемоданов и море харизмы и уверенности.

Дизайнер Виктория Файнблат отправилась в Америку, представлять Украину на конкурсе Mrs International.

Она уверена, что это задача с вызовом.

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