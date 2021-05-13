Первый весенний овощ — молодая капуста заполонила украинские рынки и магазины.
Средняя цена — 30 гривен за килограмм. Кое-кто уже наелся из нее салатов, а кто-то не спешит — опасаясь.
Читайте: МАКАРОНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕЗНЫЕ? Как правильно выбирать и готовить любимый продукт
Мол, ранняя капуста нашпигована нитратами, потому что выращенная в парнике.
Анастасия Галкина решила выяснить, какая капуста лучше: старая или молодая, и сравнила содержание нитратов в обоих. Каким получился результат, смотрите.
Смотрите также
Випуск від 12.05.2021 (22:00) |12.05.2021| 2021
Чути, щоб бачити! Як створюють аудіодискрипцію до фільмів...
Випуск від 05.05.2021 (14:30) |05.05.2021| 2021
Подсолнечное масло по 60 гривен! КАК ОСТАНОВИТЬ ЦЕНОВОЕ ЦУНАМИ...
Випуск від 03.05.2021 (14:30) |03.05.2021| 2021
Шашлык: как выбрать мясо для мангала и сделать маринад...
Випуск від 30.04.2021 (22:00) |30.04.2021| 2021
Purina Pro Plan LiveClear — інноваційний, спеціальний раціон для котів...
Випуск від 30.04.2021 (17:30) |30.04.2021| 2021
Як підготуватися до ЗНО онлайн і безкоштовно на платформі iLearn...