Первый весенний овощ — молодая капуста заполонила украинские рынки и магазины.

Средняя цена — 30 гривен за килограмм. Кое-кто уже наелся из нее салатов, а кто-то не спешит — опасаясь.

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Мол, ранняя капуста нашпигована нитратами, потому что выращенная в парнике.

Анастасия Галкина решила выяснить, какая капуста лучше: старая или молодая, и сравнила содержание нитратов в обоих. Каким получился результат, смотрите.

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