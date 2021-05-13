Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Молодая капуста: как правильно выбирать и что приготовить

Полезные свойства молодой капусты - советы, как выбирать молодую капусту - топ советов, чтобы выбрать молодую капусту - молодая капуста: полезные свойства
Молодая капуста: как правильно выбирать и что приготовить

Первый весенний овощ — молодая капуста заполонила украинские рынки и магазины.

Средняя цена — 30 гривен за килограмм. Кое-кто уже наелся из нее салатов, а кто-то не спешит — опасаясь.

Читайте: МАКАРОНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕЗНЫЕ? Как правильно выбирать и готовить любимый продукт

Мол, ранняя капуста нашпигована нитратами, потому что выращенная в парнике.

Анастасия Галкина решила выяснить, какая капуста лучше: старая или молодая, и сравнила содержание нитратов в обоих. Каким получился результат, смотрите.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 12.05.2021 (22:00) |12.05.2021| 2021
Чути, щоб бачити! Як створюють аудіодискрипцію до фільмів...
Випуск від 05.05.2021 (14:30) |05.05.2021| 2021
Подсолнечное масло по 60 гривен! КАК ОСТАНОВИТЬ ЦЕНОВОЕ ЦУНАМИ...
Випуск від 03.05.2021 (14:30) |03.05.2021| 2021
Шашлык: как выбрать мясо для мангала и сделать маринад...
Випуск від 30.04.2021 (22:00) |30.04.2021| 2021
Purina Pro Plan LiveClear — інноваційний, спеціальний раціон для котів...
Випуск від 30.04.2021 (17:30) |30.04.2021| 2021
Як підготуватися до ЗНО онлайн і безкоштовно на платформі iLearn...
Випуск від 28.04.2021 (17:30) |30.04.2021| 2021
Як кухарі мережі ресторанів MAFIA готують обіди для медиків...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить