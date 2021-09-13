Как искусство может изменять пространство?
Это лично продемонстрировали пятеро молодых художников.
Они согласились на эксперимент галереи современного искусства Spilne Art и временно изменили свои мастерские на номера столичного Radisson Blu на Подоле.
Результатом резиденции стала выставка работ, родившихся просто в стенах отеля.
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