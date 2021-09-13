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Video: Искусство в гостинице: как молодые художники создавали шедевры в Radisson Blu

Выставка картин в отеле Radisson Blu — где можно посмотреть выставку картин в Киеве
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Искусство в гостинице: как молодые художники создавали шедевры в Radisson Blu

Как искусство может изменять пространство?

Это лично продемонстрировали пятеро молодых художников.

Они согласились на эксперимент галереи современного искусства Spilne Art и временно изменили свои мастерские на номера столичного Radisson Blu на Подоле.

Результатом резиденции стала выставка работ, родившихся просто в стенах отеля.

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