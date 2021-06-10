В этом году украинские школы начинают работать по новым санитарным нормам.
Помогают в соблюдении высоких стандартов чистоты и бизнес-компании.
Вот и на днях благотворители передали очередную партию моющих средств одной из сельских школ на Киевщине.
Благотворительная акция проходит в партнерстве с благотворительным фондом Caritas, которые решили поддержать украинские школы и предоставили годовой запас продукции Мистер Пропер, ведь сегодня вопросы чистоты и гигиены актуальны как никогда.
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