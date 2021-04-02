Макароны могут быть полезными.

Диетологи развенчивают миф о вреде одного из самых популярных среди украинских продуктов.

Говорят, главное — правильно выбирать. И для этого не нужны чрезвычайные знания.

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Стоит только запомнить три волшебных слова и искать их на упаковке с макаронами.

Что это за слова и как готовить макароны правильно? Мая Подгородецкая расскажет все секреты.