Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: МАКАРОНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕЗНЫЕ? Как правильно выбирать и готовить любимый продукт

Полезные свойства макарон - советы, как выбирать макароны - топ советов, чтобы выбрать макароны - макароны: полезные свойства
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • МАКАРОНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕЗНЫЕ? Как правильно выбирать и готовить любимый продукт
МАКАРОНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕЗНЫЕ? Как правильно выбирать и готовить любимый продукт

Макароны могут быть полезными.

Диетологи развенчивают миф о вреде одного из самых популярных среди украинских продуктов.

Говорят, главное — правильно выбирать. И для этого не нужны чрезвычайные знания.

Читайте: Молодые овощи: есть ли польза и как выбирать

Стоит только запомнить три волшебных слова и искать их на упаковке с макаронами.

Что это за слова и как готовить макароны правильно? Мая Подгородецкая расскажет все секреты.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 01.04.2021 (14:30) |01.04.2021| 2021
Как отличить молоко от подделки — топ советов...
Випуск від 29.03.2021 (14:30) |29.03.2021| 2021
Гипертония: что сигнализирует о проблемах и как не допустить развития...
Випуск від 26.03.2021 (17:30) |27.03.2021| 2021
Доступная ипотека под 7%: эксперты рассказали правду обо всех подводных камнях...
Випуск від 26.03.2021 (17:30) |26.03.2021| 2021
В Киеве поднимут цены на проезд в маршрутках? Что известно и реакция мэра Кличко...
Випуск від 26.03.2021 (14:30) |26.03.2021| 2021
Молодые овощи: есть ли польза и как выбирать...
Випуск від 25.03.2021 (17:30) |25.03.2021| 2021
Оригинальный рецепт пивного хлеба от немецких пекарей...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить