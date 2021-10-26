Отопительный сезон — не катастрофа.
По крайней мере, в Луцке, где через несколько лет утеплили большую часть школ и садов. На днях там завершили проект по утеплению 30 учебных заведений.
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В Луцке радуются, что вовремя приняли правильные решения, пока другие города объявляют чрезвычайное положение из-за цен на газ.
О теплом городе расскажет Дмитрий Литвиненко.
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