Отопительный сезон — не катастрофа.

По крайней мере, в Луцке, где через несколько лет утеплили большую часть школ и садов. На днях там завершили проект по утеплению 30 учебных заведений.

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В Луцке радуются, что вовремя приняли правильные решения, пока другие города объявляют чрезвычайное положение из-за цен на газ.

О теплом городе расскажет Дмитрий Литвиненко.