Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Липовый мед: как уберечься от подделок и выбрать натуральный мед

Полезные свойства меда: как правильно выбрать мед
Липовый мед: как уберечься от подделок и выбрать натуральный мед

Пчеловоды еще не гнали липового меда, а его уже продают.

Что мы покупаем вместо меда? Специалисты говорят, что на полках море подделок.

Читайте: Сезон черники 2021: какая цена и полезные свойства лесной ягоды

Мед может быть нашпигован антибиотиками, крахмалом, желатином.

Как определить, что вы покупаете, узнавала Виктория Покатилова.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 01.07.2021 (17:30) |03.07.2021| 2021
Сезон черники 2021: какая цена и полезные свойства лесной ягоды...
02.07.2021| 2021
ВДНХ вдохновляет: что ожидает посетителей этим летом...
Випуск від 30.06.2021 (17:30) |30.06.2021| 2021
Напиток лета: все секреты приготовления полезного и вкусного КВАСА...
29.06.2021| 2021
Зелень, тишина, много воды: что предлагает Золоче для отдыха за городом...
Випуск від 28.06.2021 (17:30) |29.06.2021| 2021
Розовое варенье: полезные свойства и как приготовить...
25.06.2021| 2021
Возьми собаку на работу: как принять участие в акции от Клуба 4 лапы...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить