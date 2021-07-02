Пчеловоды еще не гнали липового меда, а его уже продают.

Что мы покупаем вместо меда? Специалисты говорят, что на полках море подделок.

Читайте: Сезон черники 2021: какая цена и полезные свойства лесной ягоды

Мед может быть нашпигован антибиотиками, крахмалом, желатином.

Как определить, что вы покупаете, узнавала Виктория Покатилова.