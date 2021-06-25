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Video: Лететь над Днепром по воде: новые водные развлечения от VOLNA.SURF

Занятия по катанию на доске: как правильно кататься доской по воде
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Лететь над Днепром по воде: новые водные развлечения от VOLNA.SURF
Лететь над Днепром по воде: новые водные развлечения от VOLNA.SURF

scПочему люди не летают как птицы?

Летают. А крыло, которое поднимает — находится под водой.

В школе VOLNA.SURF рассказывают, что новый вид спорта называется гидроелектрофойлинг и до этого в Киеве такого не было.

А прародителем досок с моторчиком был обычный гидрофойл, который тянула моторка или скутер.

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