scПочему люди не летают как птицы?

Летают. А крыло, которое поднимает — находится под водой.

В школе VOLNA.SURF рассказывают, что новый вид спорта называется гидроелектрофойлинг и до этого в Киеве такого не было.

А прародителем досок с моторчиком был обычный гидрофойл, который тянула моторка или скутер.