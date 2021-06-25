scПочему люди не летают как птицы?
Летают. А крыло, которое поднимает — находится под водой.
В школе VOLNA.SURF рассказывают, что новый вид спорта называется гидроелектрофойлинг и до этого в Киеве такого не было.
А прародителем досок с моторчиком был обычный гидрофойл, который тянула моторка или скутер.
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