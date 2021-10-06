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Video: Курятина дорожает в 2021: что происходит с ценами на мясо в Украине

Подорожание курятины в Украине — почему дорожает мясо в Украине — прогноз цен на мясо
Курятина дорожает в 2021: что происходит с ценами на мясо в Украине

Дорожает почти все мясо.

Цена на курятину растет.

В киевских магазинах за килограмм филе правят уже под 150 грн.

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В среднем по стране куриное мясо подорожало на треть за год.

Почему курятина дорожает и будет с ценой дальше, исследовала Виктория Покатилова.

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