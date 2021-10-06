Дорожает почти все мясо.
Цена на курятину растет.
В киевских магазинах за килограмм филе правят уже под 150 грн.
ЧИТАЙТЕ: СВИНИНА СТРЕМИТЕЛЬНО ДОРОЖАЕТ: в чем причина и прогноз цен на 2021
В среднем по стране куриное мясо подорожало на треть за год.
Почему курятина дорожает и будет с ценой дальше, исследовала Виктория Покатилова.
Смотрите также
05.10.2021| 2021
Картон и экология как Понинковская Картонно-бумажная Фабрика хочет сохранить реки...
Випуск від 04.10.2021 (17:30) |04.10.2021| 2021
ТЕПЛА В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ: как В Киевской области тепло-поставщик запугивает людей из-за ...
04.10.2021| 2021
Race Nation 2021: установили национальный рекорд самого массового детского забега...
Випуск від 01.10.2021 (22:00) |03.10.2021| 2021
ОКТЯБРЬ БУДЕТ ХОЛОДНЫМ? Прогноз погоды в Украине и как согреть себя...