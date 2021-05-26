Во сколько станет морской отдых этим летом?

Чтобы сориентироваться, наш Андрей Почтев поехал в один из главных украинских курортов — поселок Кирилловка, что на Азове.

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Там активно готовятся к сезону: чистят пляж, прихорашивают базы отдыха и кафе.

Туристов пока единицы, поэтому и цены умеренные. Что будет, когда пригреет солнышко, смотрим.