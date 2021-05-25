Крепостная возвращается! Премьера третьего сезона костюмированной драмы Крепостная уже скоро на СТБ.

А пока идет работа над финальными сценами Крепостной 3. Создатели сериала обещают, новая история будет еще более увлекательной.

Зрителей в третьем сезоне Крепостной ждут новые драмы, любовные линии и новая актриса в главной роли Екатерины Вербицкой.

Чтобы выведать секреты третьего сезона Крепостной, на съемочную площадку Крепостная 3 отправился Артем Сорокин.