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Video: Крепостная 3. Новая героиня, секс-символ и выживет ли Жадан | ЭКСКЛЮЗИВ со съемок Крепостной 3

Крепостное 3: Новая героиня, секс-символ и выживет ли Жадан - эксклюзивный репортаж со съемок Крепостной 3
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Крепостная 3. Новая героиня, секс-символ и выживет ли Жадан | ЭКСКЛЮЗИВ со съемок Крепостной 3

Крепостная возвращается! Премьера третьего сезона костюмированной драмы Крепостная уже скоро на СТБ.

А пока идет работа над финальными сценами Крепостной 3. Создатели сериала обещают, новая история будет еще более увлекательной.

Зрителей в третьем сезоне Крепостной ждут новые драмы, любовные линии и новая актриса в главной роли Екатерины Вербицкой.

Чтобы выведать секреты третьего сезона Крепостной, на съемочную площадку Крепостная 3 отправился Артем Сорокин.

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