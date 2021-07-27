Каждый пятый украинец имеет склонность к аллергии на амброзию.
В ближайшие 20 лет из-за изменения климата, королева аллергии увеличит свою популяцию в пять раз.
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Уже в этом году сезон ее цветения начался раньше, чем обычно.
Как бороться с ней и почему вырывать ее нет смысла, расскажет Виктория Покатилова.
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