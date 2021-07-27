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Video: Королева аллергии! Почему амброзии становится больше и как с ней бороться

Цветение амброзии 2021 — как бороться с амброзией
Королева аллергии! Почему амброзии становится больше и как с ней бороться

Каждый пятый украинец имеет склонность к аллергии на амброзию.

В ближайшие 20 лет из-за изменения климата, королева аллергии увеличит свою популяцию в пять раз.

Читайте: Аллергия на амброзию? Как «выжить» в период цветения — топ советов

Уже в этом году сезон ее цветения начался раньше, чем обычно.

Как бороться с ней и почему вырывать ее нет смысла, расскажет Виктория Покатилова.

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