Каждый пятый украинец имеет склонность к аллергии на амброзию.

В ближайшие 20 лет из-за изменения климата, королева аллергии увеличит свою популяцию в пять раз.

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Уже в этом году сезон ее цветения начался раньше, чем обычно.

Как бороться с ней и почему вырывать ее нет смысла, расскажет Виктория Покатилова.