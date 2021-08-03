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Video: Комары атакуют украинцев: как уберечься от кровопийц

Нашествие комаров - как защититься от кусачих насекомых
Комары атакуют украинцев: как уберечься от кровопийц

Влага и жара — любимая погода малярийных комаров.

Они уже есть в Украине, но возбудители смертельной болезни малярии пока не успевают развиться.

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Но количество комаров этим летом резко увеличилось.

Есть ли способ защититься от укусов, узнавала Майя Подгородецкая.

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