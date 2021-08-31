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Video: Киевляне получили платежки за отопление в августе: в чем причина

Платежки за отопление летом — почему поступают платежки за отопление
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  • 2021
  • Киевляне получили платежки за отопление в августе: в чем причина
Киевляне получили платежки за отопление в августе: в чем причина

Платежка-сюрприз.

Киевляне получили счета за отопление в конце августа. Киевтеплоэнерго ожидает доплат за изменения формулы расчета.

Теперь люди со счетчиками должны заплатить больше за тепло, чем те, у кого их нет.

Есть ли справедливость в этом деле, узнавала Алина Суюндукова.

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