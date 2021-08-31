Платежка-сюрприз.

Киевляне получили счета за отопление в конце августа. Киевтеплоэнерго ожидает доплат за изменения формулы расчета.

Теперь люди со счетчиками должны заплатить больше за тепло, чем те, у кого их нет.

Есть ли справедливость в этом деле, узнавала Алина Суюндукова.