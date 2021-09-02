Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Сказочный праздник знаний в Midgard school

Сказочный праздник знаний в Midgard school: как прошел первый звонок в Midgard school
Сказочный праздник знаний в Midgard school

Волшебный портал в настоящую страну чудес открылся первого сентября в Киеве.

Жители сказочного края: Шляпники и Кролики, Чеширские коты и Пиковые королевы.

Все они создали собственный праздник Аліса в країні Midgard school.

В этот день учителя здесь — танцующие карты, а директор — гусеница, превращающаяся в бабочку.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 01.09.2021 (17:30) |02.09.2021| 2021
Украинский мед признали на международном конкурсе: пчеловоды раскрыли секрет успеха...
01.09.2021| 2021
Как фонд L’Oreal помогает женщинам с образованием в сфере красоты...
Випуск від 31.08.2021 (17:30) |01.09.2021| 2021
СВИНИНА СТРЕМИТЕЛЬНО ДОРОЖАЕТ: в чем причина и прогноз цен на 2021...
Випуск від 31.08.2021 (17:30) |31.08.2021| 2021
Киевляне получили платежки за отопление в августе: в чем причина...
27.08.2021| 2021
Отдых с историей: как на Закарпатье восстанавливают оздоровительный комплекс...
20.08.2021| 2021
Технологии, которые спасают солдат: как лечат раненых бойцов зоны ООС...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить