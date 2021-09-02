Волшебный портал в настоящую страну чудес открылся первого сентября в Киеве.
Жители сказочного края: Шляпники и Кролики, Чеширские коты и Пиковые королевы.
Все они создали собственный праздник Аліса в країні Midgard school.
В этот день учителя здесь — танцующие карты, а директор — гусеница, превращающаяся в бабочку.
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