Защитить природу и остаться с картоном.

На днях состоялось мероприятие по завершению комплекса работ по реализации проекта по техническому перевооружению узла биологической очистки Понинковской Картонно-бумажной Фабрики.

На предприятии говорят, что масштабная реконструкция обошлась в почти 30 млн. гривен, став инвестицией в экологическое будущее в регионе.

На Понинковской Картонно-бумажной фабрике уверены, что ряд экологических инициатив, которые она поддерживает, могут способствовать поддержке экологии, в частности улучшению состояния рек Хомора и Случь.