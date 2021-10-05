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Video: Картон и экология как Понинковская Картонно-бумажная Фабрика хочет сохранить реки

Понинковская Картонно-бумажная Фабрика на защите природы и рек: как Картонно-бумажная фабрика заботится об окружающей среде рек
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  • 2021
  • Картон и экология как Понинковская Картонно-бумажная Фабрика хочет сохранить реки
Картон и экология как Понинковская Картонно-бумажная Фабрика хочет сохранить реки

Защитить природу и остаться с картоном.

На днях состоялось мероприятие по завершению комплекса работ по реализации проекта по техническому перевооружению узла биологической очистки Понинковской Картонно-бумажной Фабрики.

На предприятии говорят, что масштабная реконструкция обошлась в почти 30 млн. гривен, став инвестицией в экологическое будущее в регионе.

На Понинковской Картонно-бумажной фабрике уверены, что ряд экологических инициатив, которые она поддерживает, могут способствовать поддержке экологии, в частности улучшению состояния рек Хомора и Случь.

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