Вітчизняні зірки продовжують підкорювати світ.

Макса Барських запросили стати амбасадором спільного продукту французького стрімінг-сервісу Deezer та одного з телеком-операторів Білорусі.

А до цього інтернет-спільнота зробила понад 14 мільйонів переглядів нового кліпу артиста, який знімали у Дубаї. Робота над створенням тривала рік.