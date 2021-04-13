Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Как проходили съемки долгожданного клипа на песню «Bestseller» Макса Барских и Zivert

Съемки клипа на песню «Bestseller» Макса Барских и Zivert: как все было — как проходили съемки клипа на песню «Bestseller» Макса Барских и Zivert
Как проходили съемки долгожданного клипа на песню «Bestseller» Макса Барских и Zivert

Вітчизняні зірки продовжують підкорювати світ.

Макса Барських запросили стати амбасадором спільного продукту французького стрімінг-сервісу Deezer та одного з телеком-операторів Білорусі.

А до цього інтернет-спільнота зробила понад 14 мільйонів переглядів нового кліпу артиста, який знімали у Дубаї. Робота над створенням тривала рік.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Смотрите также
Випуск від 12.04.2021 (17:30) |12.04.2021| 2021
Як обіди для медиків стали традицією для кухарів мережі ресторанів MAFIA...
Випуск від 12.04.2021 (14:30) |12.04.2021| 2021
Сезон клещей 2021: как защитить себя и домашних любимцев...
Випуск від 08.04.2021 (14:30) |08.04.2021| 2021
От гриппа, простуды и COVID-19? Вся правда о полезных свойствах витамина C...
Випуск від 02.04.2021 (17:30) |02.04.2021| 2021
МАКАРОНЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЛЕЗНЫЕ? Как правильно выбирать и готовить любимый продукт...
Випуск від 01.04.2021 (14:30) |01.04.2021| 2021
Как отличить молоко от подделки — топ советов...
Випуск від 29.03.2021 (14:30) |29.03.2021| 2021
Гипертония: что сигнализирует о проблемах и как не допустить развития...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить