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Video: Итальянская лазанья: рецепты приготовления и полезные советы от миланского шеф-повара

Вкусная итальянская лазанья: рецепт вкусной лазаньи
Итальянская лазанья: рецепты приготовления и полезные советы от миланского шеф-повара

Международный день лазаньи отмечают сегодня в мире.

Для итальянцев — это как для нас борщ. Рецептов куча, а готовят — регулярно.

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Оказывается, украинцы ищут в интернете рецепт лазаньи чаще, чем рецепты плова и шубы.

Понравилось ли шеф-повару из Милана блюдо украинской хозяйки, видела Анастасия Галкина.

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