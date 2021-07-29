Международный день лазаньи отмечают сегодня в мире.
Для итальянцев — это как для нас борщ. Рецептов куча, а готовят — регулярно.
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Оказывается, украинцы ищут в интернете рецепт лазаньи чаще, чем рецепты плова и шубы.
Понравилось ли шеф-повару из Милана блюдо украинской хозяйки, видела Анастасия Галкина.
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