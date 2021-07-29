Международный день лазаньи отмечают сегодня в мире.

Для итальянцев — это как для нас борщ. Рецептов куча, а готовят — регулярно.

Читайте: Украинское печенье: как выбрать полезное и рецепт домашнего

Оказывается, украинцы ищут в интернете рецепт лазаньи чаще, чем рецепты плова и шубы.

Понравилось ли шеф-повару из Милана блюдо украинской хозяйки, видела Анастасия Галкина.