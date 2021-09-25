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Video: Итальянская гордость, которую любят украинцы: 10 лет торговой марки La Pasta

Вся правда о макаронных изделиях: продукция торговой марки La Pasta
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Итальянская гордость, которую любят украинцы: 10 лет торговой марки La Pasta
Итальянская гордость, которую любят украинцы: 10 лет торговой марки La Pasta

Торговая марка La Pasta уже на протяжении 10 лет движется в направлении постоянного развития и поиска оптимальных гастрономических решений.

Всё для того, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных потребителей.

Учитывая разнообразие макаронных изделий, представляемых ТМ на украинском рынке, а также то, что сезон овощей, фруктов и зелени в самом разгаре.

Несложно приготовить, поистине, любой кулинарный шедевр.

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