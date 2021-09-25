Торговая марка La Pasta уже на протяжении 10 лет движется в направлении постоянного развития и поиска оптимальных гастрономических решений.

Всё для того, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных потребителей.

Учитывая разнообразие макаронных изделий, представляемых ТМ на украинском рынке, а также то, что сезон овощей, фруктов и зелени в самом разгаре.

Несложно приготовить, поистине, любой кулинарный шедевр.