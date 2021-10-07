Украинцы могут формировать инвестиционную культуру и делать это уже сейчас.
Об этом шла речь на инвестиционном форуме в Запорожье первого октября, собравший более 2000 участников.
За последние 20 лет — это самое масштабное мероприятие города.
Организатор форума — единственная запорожская компания-застройщик Sensar, получившая определенный авторитет в частности и тем, что досрочно ввела в эксплуатацию многоэтажный жилой комплекс.
У каждого из спикеров форума свои советы, но все согласны в одном — инвестировать надо именно сейчас.
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