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Video: Инвестиционный форум в Запорожье 2021: когда выгодно инвестировать

Инвестиционный форум в Запорожье: что происходило на самом масштабном инвестиционном форуме в Запорожье 2021
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Инвестиционный форум в Запорожье 2021: когда выгодно инвестировать

Украинцы могут формировать инвестиционную культуру и делать это уже сейчас.

Об этом шла речь на инвестиционном форуме в Запорожье первого октября, собравший более 2000 участников.

За последние 20 лет — это самое масштабное мероприятие города.

Организатор форума — единственная запорожская компания-застройщик Sensar, получившая определенный авторитет в частности и тем, что досрочно ввела в эксплуатацию многоэтажный жилой комплекс.

У каждого из спикеров форума свои советы, но все согласны в одном — инвестировать надо именно сейчас.

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