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Video: Грузинская щедрость и гостеприимство! Как прошло открытие ресторана CHATEAU MARANI

Грузинский ресторан CHATEAU MARANI: что нужно знать – как прошло открытие ресторана грузинской кухни CHATEAU MARANI
Грузинская щедрость и гостеприимство! Как прошло открытие ресторана CHATEAU MARANI

Грузинская щедрость и гостеприимство очень ценится и за пределами этой страны. Все это отлично знают и любят в Украине.

Чтобы эту любовь лелеять, на днях торжественно перерезали ленту в ресторане грузинской кухни CHÂTEAU MARANI вблизи Киева.

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