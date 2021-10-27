Грузинская щедрость и гостеприимство очень ценится и за пределами этой страны. Все это отлично знают и любят в Украине.

Чтобы эту любовь лелеять, на днях торжественно перерезали ленту в ресторане грузинской кухни CHÂTEAU MARANI вблизи Киева.