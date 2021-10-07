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Video: Global teacher Prize Ukraine 2021: кто они — лучшие учителя страны

Премия Global teacher Prize Ukraine — кто стал победителем премии Global teacher Prize Ukraine
Global teacher Prize Ukraine 2021: кто они — лучшие учителя страны

Аплодисменты украинским учителям!

Всем без исключения, а особенно участникам и победителям всеукраинской премии Global teacher Prize Ukraine.

На Софийской площади Киева отгремела церемония, которую в образовательных кругах называют «Оскаром для учителей».

ПЯТЬ лет назад премию ввел у нас общественный союз Освіторія.

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