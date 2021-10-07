Аплодисменты украинским учителям!

Всем без исключения, а особенно участникам и победителям всеукраинской премии Global teacher Prize Ukraine.

На Софийской площади Киева отгремела церемония, которую в образовательных кругах называют «Оскаром для учителей».

ПЯТЬ лет назад премию ввел у нас общественный союз Освіторія.