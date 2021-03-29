Какое у вас обычно давление?
Статистика говорит, что каждый третий украинец имеет артериальную гипертензию, то есть высокое давление.
40% людей об этом даже не догадываются. О своей гипертонии нередко узнают уже в реанимации: в предынфарктном состоянии или с инсультом.
Читайте: Как распознать инфаркт и что делать в случае его симптомов
Медики констатируют — все чаще с этой бедой к ним попадают 30-40-летние.
Какое давление уже сигнализирует о проблемах и как не допустить развития гипертонии, узнавала Виктория Покатилова.
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