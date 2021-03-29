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Video: Гипертония: что сигнализирует о проблемах и как не допустить развития

Советы, как распознать гипертонию - симптомы гипертонии - как распознать гипертонию и что делать в случае ее симптомов, смотрите в сюжете Вікна-новини
Гипертония: что сигнализирует о проблемах и как не допустить развития

Какое у вас обычно давление?

Статистика говорит, что каждый третий украинец имеет артериальную гипертензию, то есть высокое давление.

40% людей об этом даже не догадываются. О своей гипертонии нередко узнают уже в реанимации: в предынфарктном состоянии или с инсультом.

Читайте: Как распознать инфаркт и что делать в случае его симптомов

Медики констатируют — все чаще с этой бедой к ним попадают 30-40-летние.

Какое давление уже сигнализирует о проблемах и как не допустить развития гипертонии, узнавала Виктория Покатилова.

 

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